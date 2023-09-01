Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня

В Україні з 1 вересня скасують соціальні виплати деяким категоріям. Церковні свята отримають нові дати, водночас тарифи та пенсії залишаться на поточному рівні.

РБК-Україна розповідає про те, що зміниться з 1 вересня.

Тарифи на послуги ЖКГ

Українська влада поки не бачить передумов для підвищення тарифів на комунальні послуги. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що регіонам надали субвенції на 92 млрд гривень. Окрім того, зараз фіксується приріст доходів у місцевих бюджетах.

"Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи", - зазначив він.

Таким чином, тарифи у вересні залишаються незмінними:

світло - 2,64 гривні за кВт*год (за наявності двозонного лічильника з 23:00 до 07:00 економія 50%)

- 2,64 гривні за кВт*год (за наявності двозонного лічильника з 23:00 до 07:00 економія 50%) холодна вода - залежно від постачальника (від рішення підняти на 30% відмовилися)

Щодо гарячої води, розподілу газу та опалення діє тарифний мораторій. Тобто ціни зафіксовано до кінця воєнного стану та на 6 місяців після.

Зазначимо, нещодавно Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань на газовому ринку до квітня 2024 року. Це означає, що тарифи на тепло в опалювальний сезон не підвищуватимуться.

Найбільший постачальник газу для населення "Нафтогаз України" з часткою ринку 98% також тримає тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Пенсії

Згідно з графіком, підвищення пенсій до кінця року чекати не варто. Наступна планова індексація запланована на весну 2024 року.

При цьому пенсії можуть зрости з 1 січня 2024 року, якщо до державного бюджету закладуть зростання прожиткового мінімуму із нинішніх 2093 гривень.

Водночас, підвищення у вересні можливе, якщо, наприклад, треба здійснити перерахунок за наднормативний стаж, отриманий після виходу на пенсію. Зазначимо, за перерахунком слід звертатися до органів Пенсійного фонду.

Крім того, якщо у серпні-вересні пенсіонер досяг 70-ти, 75-ти чи 80-річного віку, він може розраховувати на доплату. Відповідно, надбавки складають 300, 456 чи 570 гривень на місяць.

Скорочення соцвиплат

Це може стосуватися деяких категорій внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, якщо після 1 серпня 2023 року вони витратили велику суму на купівлю нового автомобіля (молодше 5 років), земельної ділянки, будинку або квартири (дорожче 100 000 гривень) або мають банківський депозит від 100 000 гривень та вище.

Також соціальні виплати скасують, якщо переселенець придбав іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень. Або є власником житла поза зоною бойових дій чи окупації (з розрахунку понад 13,65 квадратних метрів на члена сім'ї).

Зазначимо, органи соціального захисту мають окремо повідомляти про припинення виплат. При цьому переселенці матимуть змогу оскаржити таке рішення.

Дати свят

З переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар зміщуються дати багатьох церковних свят на 13 днів назад.

У вересні це торкнеться:

Різдва Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (замість 21 вересня)

(Перша Пречиста) - 8 вересня (замість 21 вересня) Воздвиження Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)

Через переход "випала" одна з найважливіших дат для християн - Усікнення голови Іоанна Предтечі. Раніше вона відзначалася 11 вересня, тепер - 29 серпня. І якщо ПЦУ рекомендувала цього року відзначити свято 30 серпня, то греко-католики ще зможуть зробити це 10 або 17 вересня.

Перехід на новоюліанський календар пов'язаний із відходом від традицій Російської православної церкви (РПЦ) після повномасштабного вторгнення РФ. Однак на дати таких свят як Великдень та Трійця це не вплине.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Покрова, Хрещення, Різдво. Дати церковних свят в Україні кардинально зміняться".

Новий навчальний рік

Через повномасштабну війну з 1 вересня українські школи працюватимуть у різних форматах - очному, онлайн (дистанційному) чи змішаному. При цьому очна та змішана можливі, якщо школа обладнана укриттям на випадок повітряних атак.

Міністерство освіти та науки очікує, що близько 80-85% шкіл зможуть розпочати навчальний рік у цих форматах.

Зазначимо, якщо батьки не згодні з очною формою, то вони можуть вибрати для дитини альтернативну: дистанційну, сімейну (домашню) або екстернатну.

У той же час школи, де укриттів не вистачає на всіх учнів та персонал, можуть організувати процес у дві зміни. Наприклад, у Дніпрі початкова школа працюватиме з 08:00 до 11:25, старші учні навчатимуться з 12:00 до 16:25.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Три формати для школи. Як розпочнеться навчальний рік в Україні та від чого це залежить".