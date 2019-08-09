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Пенсію в Україні можна оформити онлайн

Новини » Економіка    09.08.2019 - 13:38
Пенсію в Україні можна оформити онлайн
Фото: facebook.com/Пенсійний-фонд-України

Для оформлення пенсії потрібно мати електронний цифровий підпис

Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн. Про це заявив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Щоб скористатися сервісом необхідно зареєструватися на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан-копії необхідних документів, повідомив він.

За даними ПФУ, очікування розгляду заяви - 10 днів, сервіс є безкоштовним. Після прийняття рішення про призначення пенсії заявник отримає електронне повідомлення або СМС-повідомлення про необхідність візиту в сервісний центр за отриманням пенсійного посвідчення.

"Ми дуже сподіваємося, що основна маса людей з часом перейде на сервіс і буде робити відповідну подачу документів без необхідності звертатися безпосередньо до наших відділень", - сказав Капінус.

Особиста присутність у відділенні після отримання СМС-повідомлення все ж необхідна. Також потрібна буде і наявність оригіналів документів.

Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.

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