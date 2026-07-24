Пенсію з роботою не дають? Що треба знати про виплату по втраті годувальника

Головне: Робота під час навчання не позбавляє права на пенсію по втраті годувальника.

Виплата належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі у школі, коледжі чи університеті, а також дітям-сиротам незалежно від навчання.

Головна умова для отримання пенсії - вік до 23 років та денна форма навчання, а не факт працевлаштування.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

У Фонді нагадали норми статті 36 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Право на таку пенсію мають:

діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою у школах, коледжах чи університетах;

студенти, які перейшли з одного навчального закладу до іншого, якщо перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців;

діти-сироти - незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Звичайним студентам виплата належить до закінчення навчання, але не довше, ніж до 23 років. А ось діти-сироти отримують пенсію до 23-річного віку в будь-якому разі.

Чи впливає робота на розмір і призначення пенсії

У Фонді наголосили: сам факт працевлаштування ніяк не впливає на право отримувати пенсію по втраті годувальника. Головна умова тут інша - вік до 23 років та денна форма навчання.

Тобто студентка з прикладу з поста Фонду може спокійно працювати офіційно, і виплата за втратою годувальника продовжуватиме нараховуватись, поки вона вчиться на денній формі та не досягла 23 років.