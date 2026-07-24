Пенсию с работой не дают? Что нужно знать о выплате по потере кормильца

Официальная работа во время учебы пугает многих студентов, получающих пенсию по потере кормильца - кажется, что выплату сразу заберут. В Пенсионном фонде расставили все точки над и.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Главное:
В Фонде напомнили нормы статьи 36 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на такую пенсию имеют:
Обычным студентам выплата относится к окончанию обучения, но не дольше 23 лет. А вот дети-сироты получают пенсию к 23-летнему возрасту в любом случае.
В Фонде отметили: сам факт трудоустройства никак не влияет на право получать пенсию по потере кормильца. Главное условие здесь другое - возраст до 23 лет и дневная форма обучения.
То есть студентка на примере с поста Фонда может спокойно работать официально, и выплата по потере кормильца будет продолжать начисляться, пока она учится на дневной форме и не достигла 23 лет.
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Также мы писали, что в 2026 году для оформления пенсии по возрасту одного года страхового стажа можно докупить за 45 656 гривен одноразово и по подсчетам эти расходы возвращаются примерно за девять месяцев получения пенсии.