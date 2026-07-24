Пенсию с работой не дают? Что нужно знать о выплате по потере кормильца

Главное: Работа во время учебы не лишает права на пенсию по потере кормильца.

Выплата принадлежит детям умершего кормильца, которые учатся на дневной форме в школе, колледже или университете, а также детям-сиротам независимо от учебы.

Главное условие для получения пенсии - возраст до 23 лет и дневная форма обучения, а не факт трудоустройства.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

В Фонде напомнили нормы статьи 36 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на такую пенсию имеют:

дети умершего кормильца, обучающиеся по дневной форме в школах, колледжах или университетах;

студенты, которые перешли из одного учебного заведения в другое, если перерыв между учебой не превышает четырех месяцев;

дети-сироты - независимо от того, учатся они или нет.

Обычным студентам выплата относится к окончанию обучения, но не дольше 23 лет. А вот дети-сироты получают пенсию к 23-летнему возрасту в любом случае.

Влияет ли работа на размер и назначение пенсии

В Фонде отметили: сам факт трудоустройства никак не влияет на право получать пенсию по потере кормильца. Главное условие здесь другое - возраст до 23 лет и дневная форма обучения.

То есть студентка на примере с поста Фонда может спокойно работать официально, и выплата по потере кормильца будет продолжать начисляться, пока она учится на дневной форме и не достигла 23 лет.