Субсидія на неопалювальний період в Україні: кому не перепризначать автоматично
Субсидії на неопалювальний сезон в Україні перепризначаються автоматично. Але є категорії українців, якім необхідно звернутися в Пенсійний фонд, надавши заяву та декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
"Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), - представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію", - йдеться в повідомленні.
Кому потрібно подати заяву та декларацію?
На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Куди та як подати документи?
Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:
- особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- online - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.
- подати документи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал "Дія".
Як повідомлялось, для усіх українських домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.
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