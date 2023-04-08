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Пенсія у 60 років: чи можна докупити страховий стаж

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Україна, Субота 08 квітня 2023 08:05
Пенсія у 60 років: чи можна докупити страховий стаж Фото: стаж можна докупити для виходу на пенсію в 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Усі функції та можливості, які були доступні в системі пенсійного страхування в Україні раніше, доступні і сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Для того, щоб докупити стаж за попередній період, необхідно укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску з органом податкової служби за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ПФУ, закон України від 04.11.2022 № 2734-IX щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні лише доповнює та розширює механізм добровільної участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Нагадаємо, законом визначено вимоги щодо наявності стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

У разі якщо страхового стажу не вистачає, громадяни можуть сплатити сплати єдиний внесок та отримати право на пенсію.

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