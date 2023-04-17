ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пенсию повысят до 13 тысяч гривен: кому в Украине увеличили выплаты

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 апреля 2023 12:45
Пенсию повысят до 13 тысяч гривен: кому в Украине увеличили выплаты Фото: ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС повысили пенсию до 13 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лицам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, повысили пенсию. Сумма зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

С 1 марта 2023 года соответствующий перерасчет произведен исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год - 13 376,21 грн.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты людям с инвалидностью, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выплаты не могут быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью 1 группы - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);
  • для лиц с инвалидностью 2 группы - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 -
    10 394,85 грн);
  • для лиц с инвалидностью 3 группы - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 -
    7 796,14 грн).

Такие размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно с каким законом была назначена пенсия.

Ранее мы объясняли, кому не переназначат автоматически субсидии на неотопительный период.

Также мы рассказывали, можно ли купить страховой стаж для получения пенсии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Пенсионный фонд Украины
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука