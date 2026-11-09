Пенсію можуть призупинити через картку без руху: що робити

Пенсію можуть призупинити, якщо банк повідомить Пенсійному фонду, що пів року на картці не було фінансових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

У Пенсійному фонді (ПФУ) пояснили, що виплату можуть призупинити з кількох причин. Одна з них - повідомлення банку про відсутність фінансових операцій протягом шести місяців. Також виплату призупиняють, якщо людина не повідомила, що не отримує пенсію від Росії.

Як поновити виплату

Питання про поновлення вирішують після подання заяви. Її подають через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього потрібен віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" (Дія ID) або кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Люди, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть подати заяву поштою. У ній треба вказати актуальні реквізити банківського рахунку та факт, що виплати від інших держав, зокрема Росії, людина не отримує.

Що з ідентифікацією

Окремо в ПФУ нагадали про щорічну фізичну ідентифікацію. До 31 грудня її мають пройти пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України або на окупованих Росією територіях. Також її проходять ті, хто виїхав з окупації на підконтрольну Україні територію, якщо виплата надходить на адресу в окупованому регіоні.

Пройти ідентифікацію можна чотирма способами:

у відеоконференції з працівником ПФУ - заяву подають заздалегідь на вебпорталі або через контакт-центр за номером 0 800 503 753;

через посольство чи консульство України - для тих, хто живе за кордоном;

онлайн на вебпорталі ПФУ - за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID);

особисто в сервісному центрі ПФУ або в банку, через який отримують виплати, з документом, що посвідчує особу.

Якщо виплату припинили через те, що людина не пройшла ідентифікацію, її поновлять після проходження процедури.

Зробити це потрібно протягом року з дати припинення. Одночасно треба повідомити, що виплату від Росії людина не отримує.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 листопада, отримувачі пільг на комуналку мають повідомляти ПФУ про зміни протягом 30 календарних днів.

Йдеться, зокрема, про зміну складу сім'ї, місця проживання чи переліку комунальних послуг.