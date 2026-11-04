Пенсія за минулі роки: чи виплатять гроші тим, хто пізно звернувся до ПФУ

Багато хто вважає, що за роки без звернення до Пенсійного фонду пенсію нарахують заднім числом. Закон каже інакше, але є ситуації, коли гроші таки можна повернути.

Про це в коментарі РБК-Україна пояснив адвокат, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

З якого дня призначають пенсію

Відповідь залежить від того, чому людина не зверталася, пояснив Литвиненко. За його словами, люди часто недооцінюють цей момент і думають, що пенсію за всі роки просто накопичили.

“Загальне правило таке: пенсія призначається з дня звернення”, - сказав адвокат.

Для пенсії за віком є виняток. Якщо людина прийшла до Пенсійного фонду України (ПФУ) не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, пенсію призначать з дня, коли виникло право на неї.

“Якщо ж людина не зверталася роками, бо вважала, що стажу недостатньо, пенсію призначать з дня, коли вона подала заяву”, - наголосив Литвиненко.

Закон не зобов’язує виплачувати гроші за всі прожиті роки заднім числом. Юрист пояснив: виплати не було через причину, яка не залежала від Пенсійного фонду.

Що робити, якщо пенсію призначили, але не виплатили

Є й інша ситуація: пенсію вже призначили, але людина її не отримала. Закон розрізняє тут два випадки, розповів Литвиненко.

Якщо виплату затримали з вини Пенсійного фонду, наприклад через помилку чи безпідставну відмову, гроші виплачують за весь минулий час. Якщо ж затримка не залежала від фонду, пенсію виплатять не більш як за 12 місяців до дня звернення.

“Тому важливо розуміти, чи не була помилкою сама думка про недостатність стажу”, - зазначив адвокат.

Якщо людині відмовили або неправильно відповіли, хоча право на пенсію було, вона може вимагати виплату з дати першого звернення. Як докази потрібні копія відмови, відповідь на запит чи запис про прийом. Усні розмови довести складно.

Юрист дав кілька порад, як діяти в таких випадках.

“По-перше, навіть за сумнівів щодо стажу варто звернутися та отримати письмове рішення: якщо стаж зарахують пізніше, пенсію можуть призначити з дати первинної заяви”, - порадив Литвиненко.

Друга порада - перевірити, чи правильно зарахували періоди з архівних довідок. Якщо є помилки, рішення варто оскаржити.

“По-третє, не відкладайте звернення: кожен місяць без заяви може означати безповоротно втрачену виплату”, - підсумував юрист.

Як повідомляв РБК-Україна, пенсіонери, які виїхали з окупації, можуть не проходити щороку фізичну ідентифікацію. Для цього їм треба перевести пенсійну справу на підконтрольну Україні територію, а заяву можна подати в сервісному центрі ПФУ або онлайн.