Пільгу на комуналку можуть скасувати: про які зміни треба повідомити ПФУ

Фото: Щоб не втратити пільгу - потрібно знати важливі правила (Getty Images)

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Українці, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, повинні повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, що можуть вплинути на право на державну підтримку або її розмір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.