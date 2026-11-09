Пенсию могут приостановить через карту без движения: что делать

Пенсию могут приостановить, если банк сообщит Пенсионному фонду, что полгода на карте не было финансовых операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде (ПФУ) объяснили, что выплату могут приостановить по нескольким причинам. Одна из них - сообщение банка об отсутствии финансовых операций в течение шести месяцев. Также выплату приостанавливают, если человек не сообщил, что не получает пенсию от России.

Как восстановить выплату

Вопрос о возобновлении решается после подачи заявления. Ее предоставляют через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого требуется удаленная квалифицированная электронная подпись "Действие. Подпись" (Действие ID) или квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Люди, временно находящиеся за границей, могут подать заявление по почте. В ней следует указать актуальные реквизиты банковского счета и факт, что выплаты от других государств, в частности России, человек не получает.

Что с идентификацией

Отдельно в ПФУ напомнили о ежегодной физической идентификации. До 31 декабря ее должны пройти пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины или на оккупированных Россией территориях. Также ее проходят выехавшие из оккупации на подконтрольную Украине территорию, если выплата поступает в адрес в оккупированном регионе.

Пройти идентификацию можно четырьмя способами:

в видеоконференции с работником ПФУ - заявление подают заранее на вебпортале или через контакт-центр по номеру 0 800 503 753;

через посольство или консульство Украины - для тех, кто живет за границей;

онлайн на вебпортале ПФУ - с помощью "Дія. Підпис" (Действие ID);

лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который получают выплаты, с документом, удостоверяющим личность.

Если выплату прекратили из-за того, что человек не прошел идентификацию, его возобновят после прохождения процедуры.

Сделать это нужно в течение года с даты прекращения. Одновременно следует сообщить, что выплату от России человек не получает.

Как сообщало РБК-Украина, 2 ноября, получатели льгот на коммуналку должны уведомлять ПФУ об изменениях в течение 30 календарных дней.

Речь идет, в частности, об изменении состава семьи, места жительства или перечня коммунальных услуг.