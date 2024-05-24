У Пенсійному фонді можна онлайн замовити паперові документи: як це зробити

Фото: українцям нагадали, як замовити паперові документи у ПФУ (freepik com)

Українці можуть подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Це можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Українці можуть подати запит до ПФУ на виготовлення: виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);

виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);

виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників). Як замовити документи онлайн: зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ;

увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою "Дія.Підпис";

на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть категорію "Запит на підготовку паперових документів";

у вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку "Відправити до ПФУ". Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі "Мої звернення". Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.