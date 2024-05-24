У Пенсійному фонді можна онлайн замовити паперові документи: як це зробити
Українці можуть подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Це можна зробити онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.
Українці можуть подати запит до ПФУ на виготовлення:
- виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);
- виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);
- виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).
Як замовити документи онлайн:
- зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ;
- увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою "Дія.Підпис";
- на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть категорію "Запит на підготовку паперових документів";
- у вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".
Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі "Мої звернення".
Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.
Пенсії в Україні
Станом на квітень 2024 року в Україні середній розмір пенсії складає близько 5700 гривень. Як зазначається, всього в Україні офіційно зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як українці можуть подати запит на оформлення пенсії у декілька кліків, не виходячи з дому.
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