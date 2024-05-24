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У Пенсійному фонді можна онлайн замовити паперові документи: як це зробити

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 04:30
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У Пенсійному фонді можна онлайн замовити паперові документи: як це зробити Фото: українцям нагадали, як замовити паперові документи у ПФУ (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Це можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Українці можуть подати запит до ПФУ на виготовлення:

  • виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);
  • виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);
  • виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).

Як замовити документи онлайн:

  • зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою "Дія.Підпис";
  • на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть категорію "Запит на підготовку паперових документів";
  • у вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі "Мої звернення".

Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.

Пенсії в Україні

Станом на квітень 2024 року в Україні середній розмір пенсії складає близько 5700 гривень. Як зазначається, всього в Україні офіційно зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як українці можуть подати запит на оформлення пенсії у декілька кліків, не виходячи з дому.

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