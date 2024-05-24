В Пенсионном фонде можно онлайн заказать бумажные документы: как это сделать
Украинцы могут подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов. Это можно сделать онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Украинцы могут подать запрос в ПФУ на изготовление:
- выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);
- выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);
- выписки о состоянии расчетов по ПФУ (для страхователей).
Как заказать документы онлайн:
- зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ ;
- войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью "Дія.Підпис";
- на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите категорию "Запрос на подготовку бумажных документов";
- в открывшемся окне заполните все обязательные поля, при необходимости добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".
Просмотреть информацию об обращении и его статусе можно найти в разделе "Мои обращения".
После обработки обращения в указанный в запросе способ (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.
Пенсии в Украине
На апрель 2024 года в Украине средний размер пенсии составляет около 5700 гривен. Как отмечается, всего в Украине официально зарегистрировано около 362 тысяч пенсионеров.
Ранее РБК-Украина объясняло, как украинцы могут подать запрос на оформление пенсии в несколько кликов, не выходя из дома.
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