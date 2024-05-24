В Пенсионном фонде можно онлайн заказать бумажные документы: как это сделать

Украинцы могут подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов. Это можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украинцы могут подать запрос в ПФУ на изготовление:

выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);

выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);

выписки о состоянии расчетов по ПФУ (для страхователей).

Как заказать документы онлайн:

зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ ;

войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью "Дія.Підпис";

на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите категорию "Запрос на подготовку бумажных документов";

в открывшемся окне заполните все обязательные поля, при необходимости добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".

Просмотреть информацию об обращении и его статусе можно найти в разделе "Мои обращения".

После обработки обращения в указанный в запросе способ (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.