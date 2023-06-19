Як зниження зарплати під час війни позначиться на майбутній пенсії: роз’яснення ПФУ

В Україні під час війни знизилися зарплати. Водночас законом передбачена можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ.

Як зазначили у ПФУ, заробітна плата людини за кожен місяць і враховується для обчислення пенсії через індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначається шляхом співставлення заробітної плати людини із середньою зарплатою по Україні у цьому місяці.

Минулого року пенсійний закон було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

Поряд з цим можливість виключати при обчисленні пенсії періоди з невеликим заробітком у зв’язку з особливим станом було передбачено законодавством і раніше - у зв’язку з введенням карантину: з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення.

"Тобто, місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде "враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький в порівнянні з іншими місяцями періоду) можна не враховувати", - йдеться в роз'ясненні.

Оптимізація заробітку

Можливість виключення місяців із “невигідною” заробітною платою передбачено саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив карантину та воєнного стану на розмір пенсії, пояснили в ПФУ.

Таке виключення називають “оптимізацією” заробітку. Порядок “оптимізації” заробітної плати для обчислення пенсії визначено статтею 40 закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більш як 10% тривалості страхового стажу.

Додатково, понад 10% тривалості страхового стажу, може бути виключено заробіток за періоди карантину, воєнного стану, строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Після проведення “оптимізації” період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців, йдеться в роз’ясненні.

Ситуація з роботою та зарплатою

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" 59% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 6% відчули покращення.

За даними опитування, 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи. Попри це 30% опитаних до цього часу не працює.

Раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник офіційної середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. У березні вона склала 13 423 гривень та зросла за рік на 3,1%. Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.