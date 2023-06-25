Пенсионный калькулятор в Украине: как узнать размер пенсии уже сейчас
Пенсионный калькулятор позволяет гражданам рассчитать размер своей будущей пенсии. Этот онлайн инструмент используется для оценки пенсии, учитывая различные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-портал ПФУ.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать следующие шаги:
- Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет получен на дату наступления пенсионного возраста.
- Актуализировать данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.
- Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".
- Просмотреть данные о размере будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.
Результаты персонального расчета будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно просмотреть в любое время.
Страховой стаж во время войны
Напомним, в Украине во время войны снизились зарплаты. Вместе с тем, законом предусмотрена возможность исключать из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы с невыгодным заработком (низкими коэффициентами).
В прошлом году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.