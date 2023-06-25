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Пенсионный калькулятор в Украине: как узнать размер пенсии уже сейчас

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Украина, Воскресенье 25 июня 2023 10:07
Пенсионный калькулятор в Украине: как узнать размер пенсии уже сейчас Фото: Пенсионный калькулятор в Украине позволяет рассчитать размер пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный калькулятор позволяет гражданам рассчитать размер своей будущей пенсии. Этот онлайн инструмент используется для оценки пенсии, учитывая различные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-портал ПФУ.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать следующие шаги:

  • Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
  • Выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет получен на дату наступления пенсионного возраста.
  • Актуализировать данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.
  • Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".
  • Просмотреть данные о размере будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.

Результаты персонального расчета будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно просмотреть в любое время.

Пенсионный калькулятор в Украине: как узнать размер пенсии уже сейчас

Страховой стаж во время войны

Напомним, в Украине во время войны снизились зарплаты. Вместе с тем, законом предусмотрена возможность исключать из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы с невыгодным заработком (низкими коэффициентами).

В прошлом году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

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