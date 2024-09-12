Пенсійний фонд призупиняє свою роботу в Константінівці, - начальник Донецької ОВА

Він повідомив, що жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області за адресами:

Краматорськ, вул. Південна, 21;

Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40;

Слов’янськ, пл. Соборна, 3;

Лиман, вул. Незалежності, 46;

Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3;

Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Також Філашкін зазначив, що необхідні послуги можна отримати послуги у дистанційному режимі:

через вебпортал або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

через гарячу лінію для військовослужбовців та деяких інших категорій громадян: 0800404670.

"Вкотре наголошую, що залишатися у Костянтинівці і на всій території Донеччини небезпечно!" - заявив він.

Ситуація на Донецькому напрямку

Російські загарбники продовжують здійснювати наступ на цьому напрямку. Тому він залишається найскладнішим для оборони. Однак українські військові продовжують відбивати атаки окупантів.

Сьогодні, 12 вересня, Генштаб України повідомив, що на Покровському напрямку було відбито 30 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

Водночас на Торецькому напрямку загарбники здійснили шість авіаатак та зосереджували зусилля районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

Російські загарбники продовжили здійснювати атаки на: Сіверському, Оріхівському та інших напрямках області.

