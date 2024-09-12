Пенсионный фонд приостанавливает свою работу в Константиновке, - начальник Донецкой ОВА

Он сообщил, что жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, продолжающих работу в области по адресам:

Краматорск, ул. Южная, 21;

Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;

Славянск, пл. Соборная, 3;

Лиман, ул. Независимости, 46;

Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;

Александровка, ул. Самарская, 5.

Также Филашкин отметил, что необходимые услуги можно получить в дистанционном режиме:

через вебпортал или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

через горячую линию для военнослужащих и других категорий граждан: 0800404670.

"В очередной раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донбасса опасно!" - заявил он.

Ситуация на Донецком направлении

Российские захватчики продолжают совершать наступление на этом направлении. Потому он остается самым сложным для обороны. Однако украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов.

Сегодня, 12 сентября, Генштаб Украины сообщил, что на Покровском направлении были отражены 30 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

В то же время на Торецком направлении захватчики совершили шесть авиаатак и сосредоточили усилия в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового и Дибровы.

Российские захватчики продолжили совершать атаки на: Северском, Ореховском и других направлениях области.