Поліція показала відео перших хвилин після вчорашнього обстрілу Костянтинівки

Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу Костянтинівки 7 вересня. Кількість поранених зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Вчора, 7 вересня, зранку росіяни атакували Костянтинівку, за кілька годин відкрили вогонь по Катеринівці", - розповіли правоохоронці. Так, близько 9:15 окупанти вдарили по Костянтинівці з артилерії. "Внаслідок обстрілу загинуло троє мирних мешканців, четверо отримали осколкові поранення", - розповіли в поліції, додавши інформацію про ще одного пораненого. Об 11:20 ворог накрив зі ствольної артилерії Катеринівку - поранення отримали дві жінки - 61 та 74 років.