Курс долара Економіка Авто Tech

Пенсійний фонд пояснив, що буде із стажем до 2004 року, якщо не оцифрувати трудову книжку

Фото: трудову книжку потрібно оцифрувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України пояснив правила обліку трудового стажу для призначення пенсії. Зокрема, йдеться про порядок підтвердження періодів роботи до 2004 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як визначається право на пенсію

Страховий стаж є головним критерієм для призначення пенсії. Періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються записами у паперовій трудовій книжці, оформленій належним чином.

Стаж після 1 січня 2004 року обчислюється автоматично за даними реєстру застрахованих осіб, пояснили в ПФУ.

Перехід до електронних трудових книжок

У 2021 році в Україні запровадили електронний облік трудової діяльності. Електронна трудова книжка містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни.

Щоб у ній були всі відомості, включно з даними до 2004 року, потрібно оцифрувати паперові записи.

Кінцевий термін оцифрування

Закон визначає п’ятирічний перехідний період для внесення даних у реєстр. Пенсійний фонд вносить відсутню інформацію на основі сканованих копій трудових книжок.

Останній день подання таких даних - 10 червня 2026 року.

Хто може подати документи

Подати скановану трудову книжку можна через вебпортал Пенсійного фонду. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через особистий кабінет.

Таким чином, українці самостійно контролюють повноту даних про свій стаж.

Чи можна втратити стаж

У Пенсійному фонді наголошують, що відсутність оцифрованої копії трудової книжки не призведе до втрати стажу. Робота до 2004 року й далі зараховується на підставі паперових документів.

Крім того, дані після 2004 року автоматично враховуються у державному реєстрі.

Нагадаємо, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно 32 роки страхового стажу.

За умовами пенсійної реформи, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

