Пенсійний фонд пояснив, що буде із стажем до 2004 року, якщо не оцифрувати трудову книжку

Пенсійний фонд України пояснив правила обліку трудового стажу для призначення пенсії. Зокрема, йдеться про порядок підтвердження періодів роботи до 2004 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Страховий стаж є головним критерієм для призначення пенсії. Періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються записами у паперовій трудовій книжці, оформленій належним чином.
Стаж після 1 січня 2004 року обчислюється автоматично за даними реєстру застрахованих осіб, пояснили в ПФУ.
У 2021 році в Україні запровадили електронний облік трудової діяльності. Електронна трудова книжка містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни.
Щоб у ній були всі відомості, включно з даними до 2004 року, потрібно оцифрувати паперові записи.
Закон визначає п’ятирічний перехідний період для внесення даних у реєстр. Пенсійний фонд вносить відсутню інформацію на основі сканованих копій трудових книжок.
Останній день подання таких даних - 10 червня 2026 року.
Подати скановану трудову книжку можна через вебпортал Пенсійного фонду. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через особистий кабінет.
Таким чином, українці самостійно контролюють повноту даних про свій стаж.
У Пенсійному фонді наголошують, що відсутність оцифрованої копії трудової книжки не призведе до втрати стажу. Робота до 2004 року й далі зараховується на підставі паперових документів.
Крім того, дані після 2004 року автоматично враховуються у державному реєстрі.
Нагадаємо, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно 32 роки страхового стажу.
За умовами пенсійної реформи, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.