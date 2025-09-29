Пенсионный фонд пояснил, что будет со стажем до 2004, если не оцифровать трудовую книжку

Пенсионный фонд Украины разъяснил правила учета трудового стажа для назначения пенсии. В частности, речь идет о порядке подтверждения периодов работы до 2004 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Страховой стаж является главным критерием для назначения пенсии. Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются записями в бумажной трудовой книжке, оформленной надлежащим образом.
Стаж после 1 января 2004 года исчисляется автоматически по данным реестра застрахованных лиц, пояснили в ПФУ.
В 2021 году в Украине ввели электронный учет трудовой деятельности. Электронная трудовая книжка содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях.
Чтобы в ней были все сведения, включая данные до 2004 года, нужно оцифровать бумажные записи.
Закон определяет пятилетний переходный период для внесения данных в реестр. Пенсионный фонд вносит недостающую информацию на основе сканированных копий трудовых книжек.
Последний день подачи таких данных - 10 июня 2026 года.
Подать сканированную трудовую книжку можно через веб-портал Пенсионного фонда. Это могут сделать как работодатели, так и сами работники через личный кабинет.
Таким образом, украинцы самостоятельно контролируют полноту данных о своем стаже.
В Пенсионном фонде отмечают, что отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки не приведет к потере стажа. Работа до 2004 года и дальше засчитывается на основании бумажных документов.
Кроме того, данные после 2004 года автоматически учитываются в государственном реестре.
Напомним, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 32 года страхового стажа.
По условиям пенсионной реформы, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.