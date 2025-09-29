Пенсионный фонд пояснил, что будет со стажем до 2004, если не оцифровать трудовую книжку

Как определяется право на пенсию

Страховой стаж является главным критерием для назначения пенсии. Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются записями в бумажной трудовой книжке, оформленной надлежащим образом.

Стаж после 1 января 2004 года исчисляется автоматически по данным реестра застрахованных лиц, пояснили в ПФУ.

Переход к электронным трудовым книжкам

В 2021 году в Украине ввели электронный учет трудовой деятельности. Электронная трудовая книжка содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях.

Чтобы в ней были все сведения, включая данные до 2004 года, нужно оцифровать бумажные записи.

Конечный срок оцифровки

Закон определяет пятилетний переходный период для внесения данных в реестр. Пенсионный фонд вносит недостающую информацию на основе сканированных копий трудовых книжек.

Последний день подачи таких данных - 10 июня 2026 года.

Кто может подать документы

Подать сканированную трудовую книжку можно через веб-портал Пенсионного фонда. Это могут сделать как работодатели, так и сами работники через личный кабинет.

Таким образом, украинцы самостоятельно контролируют полноту данных о своем стаже.

Можно ли потерять стаж

В Пенсионном фонде отмечают, что отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки не приведет к потере стажа. Работа до 2004 года и дальше засчитывается на основании бумажных документов.

Кроме того, данные после 2004 года автоматически учитываются в государственном реестре.