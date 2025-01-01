ua en ru
Ср, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років

Україна, Середа 01 січня 2025 14:41
UA EN RU
В Україні з 1 січня змінились умови для виходу на пенсію у 60 років Фото: пенсії у 60 років у 2025 році можна отримати у разі стажу 32 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2025 році виповнилось:

  • 60 років - за наявності не менше 32 років страхового стажу,
  • 63 роки - за наявності не менше 22 років страхового стажу,
  • 65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж) пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи).

За умовами пенсійної реформи, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було 10,3 млн пенсіонерів, з яких 72,9% - пенсіонери за віком. Решта отримували пенсію з інвалідності разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальні пенсії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири "Шахеди", - Єрмак
Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири "Шахеди", - Єрмак
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне