Пенсійний фонд попередив українців про перерахунок розміру субсидій

Автоматичний перерахунок субсидій

З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Субсидії враховуватимуть тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Для більшості громадян розрахунок відбудеться автоматично. Також автоматично буде визначено розмір субсидії домогосподарствам, у яких у літній період він становив 0,00 грн.

Які доходи враховуються

Під час розрахунку субсидій на опалювальний сезон беруться до уваги доходи домогосподарств за I та II квартали 2025 року.

Доходи у вигляді пенсії враховуються за серпень 2025 року.

Хто має подати документи

Звернутися до територіальних органів ПФУ мають громадяни, які вперше претендують на субсидію. Також це стосується тих, у кого станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі домогосподарства чи у переліку житлово-комунальних послуг.

Окремо документи подають люди, яким відмовили у призначенні субсидії на літній період через борги, якщо заборгованість уже погашена, реструктуризована або оскаржена в суді.

Для призначення субсидії обов’язковими є заява та декларація за встановленими формами. Додатково можуть подаватися інші документи - договір оренди житла, довідка ВПО чи договір про реструктуризацію боргу.

Як подати заяву та терміни призначення

Подати документи можна особисто у сервісному центрі ПФУ, поштою, онлайн через вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія". Також це можна зробити через ЦНАП чи уповноважених осіб територіальних громад.

Якщо документи подаються з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - вона призначається з місяця подання заяви.