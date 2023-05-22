Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: алгоритм дій

Для кого розроблена дана функція:

для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Після цього можна самостійно визначити

тривалість;

періодичність;

та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (pfu.gov.ua)

Як повідомлялось, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.