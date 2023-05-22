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Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: алгоритм дій

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Пенсійний фонд України запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Для кого розроблена дана функція:

  • для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Після цього можна самостійно визначити

  • тривалість;
  • періодичність;
  • та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (pfu.gov.ua)

Як повідомлялось, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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