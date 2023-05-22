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Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: алгоритм действий

Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пенсионный фонд Украины запустил механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.

Для кого разработана данная функция:

  • для людей, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели получать пенсию в Украине;
  • для лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
  • для работников с низкими официальными доходами, которые путем добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Для начала необходимо заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Действия. Подписи или системы GOV.ID.

После этого можно самостоятельно определить

  • продолжительность;
  • периодичность;
  • и размер страховых взносов.

Суммы страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда.

Для незастрахованных лиц месяц будет отнесен к страховому стажу, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (pfu.gov.ua)

Как сообщалось, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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