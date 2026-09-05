ua en ru
Сб, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пенсійні виплати зросли: скільки грошей отримали українці у серпні

06:30 05.09.2026 Сб
1 хв
Скільки коштів ПФУ витратив на пенсії українців?
aimg Олена Чупровська
Пенсійні виплати зросли: скільки грошей отримали українці у серпні Фото: ПФУ профінансував виплати за серпень (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Пенсійний фонд у серпні спрямував на виплати пенсій майже 76 мільярдів гривень - це більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки коштів пішло на пенсії у серпні

Станом на 31 серпня Пенсійний фонд профінансував пенсійні виплати на суму 75,8 мільярда гривень. Місяцем раніше, у липні, ця сума становила 74,4 мільярда гривень.

Крім того, на житлові субсидії та пільги українці отримали 1,5 мільярда гривень. У липні на цю статтю видатків пішло 1,4 мільярда гривень.

Скільки виплатили за лікарняні та соціальну допомогу

На страхові виплати у серпні спрямували 3,2 мільярда гривень. З цієї суми 1,8 мільярда гривень пішло на оплату лікарняних.

Соціальні допомоги та інші виплати у серпні склали 11,2 мільярда гривень. Для порівняння, у липні на це виділили 11 мільярдів гривень.

Тим часом РБК-Україна раніше писало про пенсію за особливі заслуги перед Україною, право на яку мають, зокрема, борці за незалежність держави у двадцятому столітті.

З першого березня 2026 року розмір такої виплати становить пʼять тисяч шістсот шістдесят сім гривень і пʼятдесят одну копійку на місяць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний вік Пенсіонери
Новини
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність