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Главная » Жизнь » Общество

Пенсионные выплаты выросли: сколько денег получили украинцы в августе

06:30 05.09.2026 Сб
1 мин
Сколько средств ПФУ потратил на пенсии украинцев?
aimg Елена Чупровская
Пенсионные выплаты выросли: сколько денег получили украинцы в августе Фото: ПФУ профинансировал выплаты за август (Getty Images)
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Пенсионный фонд в августе направил на выплаты пенсий почти 76 миллиардов гривен - это больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сколько средств ушло на пенсии в августе

На 31 августа Пенсионный фонд профинансировал пенсионные выплаты на сумму 75,8 миллиарда гривен. Месяцем ранее, в июле, эта сумма составила 74,4 миллиарда гривен.

Кроме того, на жилищные субсидии и льготы украинцы получили 1,5 миллиарда гривен. В июле на статью расходов ушло 1,4 миллиарда гривен.

Сколько выплатили за больничные и социальную помощь

На страховые выплаты в августе было направлено 3,2 миллиарда гривен. Из этой суммы 1,8 миллиарда гривен ушло на оплату больничных.

Социальные пособия и другие выплаты в августе составили 11,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в июле на это было выделено 11 миллиардов гривен.

Между тем, РБК-Украина ранее писала опенсии за особые заслуги перед Украиной, право на которую имеют, в частности, борцы за независимость государства в двадцатом веке.

С первого марта 2026 размер такой выплаты составляет пять тысяч шестьсот шестьдесят семь гривен и пятьдесят одну копейку в месяц.

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