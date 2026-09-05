Пенсионные выплаты выросли: сколько денег получили украинцы в августе

Пенсионный фонд в августе направил на выплаты пенсий почти 76 миллиардов гривен - это больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Сколько средств ушло на пенсии в августе

На 31 августа Пенсионный фонд профинансировал пенсионные выплаты на сумму 75,8 миллиарда гривен. Месяцем ранее, в июле, эта сумма составила 74,4 миллиарда гривен.

Кроме того, на жилищные субсидии и льготы украинцы получили 1,5 миллиарда гривен. В июле на статью расходов ушло 1,4 миллиарда гривен.

Сколько выплатили за больничные и социальную помощь

На страховые выплаты в августе было направлено 3,2 миллиарда гривен. Из этой суммы 1,8 миллиарда гривен ушло на оплату больничных.

Социальные пособия и другие выплаты в августе составили 11,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в июле на это было выделено 11 миллиардов гривен.