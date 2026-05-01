Виплати на пенсію українцям у квітні зросли: ПФУ оприлюднив цифри

Минулого місяця Пенсійний фонд спрямував на пенсійні виплати 75 млрд гривень. Ця сума перевищує березневі показники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву пресслужби ПФУ.
ПФУ повністю профінансував основні напрямки соціальної підтримки у квітні:
Крім того, протягом минулого місяця органи ПФУ надали 1584,9 тисяч послуг громадянам.
Витрати на соціальну сферу помітно зросли, порівняно з березнем:
Нагадаємо, держава почала виплачувати по 1500 гривень пенсіонерам і отримувачам соцвиплат. Кошти нараховуються автоматично - на банківські рахунки або разом із пенсією через "Укрпошту", звертатися до установ громадянам не потрібно.
