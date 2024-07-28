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Пенсійне посвідчення в "Дії": як додати та які проблеми можуть виникнути

Неділя 28 липня 2024 18:00
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Пенсійне посвідчення в "Дії": як додати та які проблеми можуть виникнути Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У 2022 році команда "Дії", спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ), реалізували можливість завантаження електронного пенсійного посвідчення у застосунок. Цифрову версію документа можна повноцінно використовувати для ідентифікації особи або ж для отримання відповідних послуг.

Про те, як завантажити електронне пенсійне посвідчення у "Дію" та які проблеми можуть виникнути - в матеріалі “РБК-Україна”.

Наразі у "Дії" відображаються пенсійні посвідчення, які видані:

  • за віком;
  • посвідченням спецгруп (у зв'язку з інвалідністю, втратою годувальника, вислугою років та інші);

Електронний документ, який видається за віком, повинен автоматично підтягнутись після досягнення 60 років. При наявності вислуг або пільг, документ можна отримати раніше.

Також варто додати й те, що у застосунку відображаються документи, які були видані з 2014 року: пластикові посвідчення та посвідчення у вигляді банківської картки.

При наявності пенсійного посвідчення спецгруп - документ можна додати самостійно до застосунку.

Що робити якщо не відображається

Причиною цьому може бути те, що:

  • вашого пенсійного посвідчення немає у реєстрі;
  • існує помилка у реєстраційному номері облікової картки платника податків (РНОКПП) або у реєстрі ПФУ.

В останньому випадку варто перевірити чи правильний у банку та у реєстрів Пенсійного фонду.

Що робити якщо пенсійне посвідчення видане до 2014-го

Якщо ж ваше пенсійне було видане до 2014-го, має форму книжечки, або ж у вас пластиковий документ, який не підтягується - варто оновити його. Для цього необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України, або ж зробити це онлайн.

Також варто додати й те, що ви можете оформити пенсійне в сервісному центрі ПФУ та за допомогою електронних сервісів.

Для оформлення в електронному вигляді достатньо авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України за допомогою "Дія.Підпису", кваліфікованого електронного підпису або ж системи BankID. Або ж це можна зробити у застосунку "Пенсійний фонд", де необхідно перейти за розділами "Комунікації до ПФУ", "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Як додати у "Дію" пенсійне посвідчення не за віком

Для цього необхідно прогортати документи до останньої картки. Після цього натисніть "Додати документ", оберіть "Пенсійне посвідчення".

"Дія", своєю чергою, надішле запит до реєстрів та відобразить електронний документ у застосунку, якщо знайде його.

Інвалідність з дитинства

Є дві категорії:

  • діти з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю з дитинства.

Обидві категорії можуть отримувати соціальну допомогу, але не отримувати пенсію, у зв’язку з чим вони не вважатимуться пенсіонерами.

Пенсійний фонд України оформляє посвідчення лише тим особам, які є пенсіонерами та отримують пенсію.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок регулярно оновлюється та додає нові послуги, які спрощують життя його користувачам. Як приклад:

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