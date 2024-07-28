Пенсионное удостоверение в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть

В 2022 году команда "Дія", совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), реализовали возможность загрузки электронного пенсионного удостоверения в приложение. Цифровую версию документа можно полноценно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.

О том, как загрузить электронное пенсионное удостоверение в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина .

В "Дія" отображаются пенсионные удостоверения, которые выданы:

по возрасту;

удостоверением спецгрупп (в связи с инвалидностью, потерей кормильца, выслугой лет и другие);

Электронный документ, который выдается по возрасту, должен автоматически подтянуться по достижении 60 лет. При наличии выслуг или льгот, документ можно получить раньше.

Также стоит добавить и то, что в приложении отображаются документы, которые были выданы с 2014 года: пластиковые удостоверения и удостоверения в виде банковской карты.

При наличии пенсионного удостоверения спецгрупп - документ можно добавить самостоятельно в приложение.

Что делать если не отображается

Причиной этому может быть то, что:

вашего пенсионного удостоверения нет в реестре;

существует ошибка в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или в реестре ПФУ.

В последнем случае стоит проверить правильный ли в банке и в реестре Пенсионного фонда.

Что делать, если пенсионное удостоверение выдано до 2014-го

Если же ваше пенсионное было выдано до 2014-го, имеет форму книжечки, или же у вас пластиковый документ, который не подтягивается - стоит обновить его. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, или же сделать это онлайн.

Также стоит добавить и то, что вы можете оформить пенсионное в сервисном центре ПФУ и с помощью электронных сервисов.

Для оформления в электронном виде достаточно авторизоваться в личном кабинете Пенсионного фонда Украины с помощью "Дія.Підпису", квалифицированной электронной подписи или системы BankID. Или же это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд", где необходимо перейти по разделам "Коммуникации в ПФУ", "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Как добавить в "Дія" пенсионное удостоверение не по возрасту

Для этого необходимо пролистать документы до последней карточки. После этого нажмите "Добавить документ", выберите "Пенсионное удостоверение".

"Дія", в свою очередь, отправит запрос в реестры и отобразит электронный документ в приложении, если найдет его.

Инвалидность с детства

Есть две категории:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства.

Обе категории могут получать социальную помощь, но не получать пенсию, в связи с чем они не будут считаться пенсионерами.

Пенсионный фонд Украины оформляет удостоверение только тем лицам, которые являются пенсионерами и получают пенсию.

Другие услуги в "Дія"

Приложение регулярно обновляется и добавляет новые услуги, упрощающие жизнь его пользователям. Как пример: