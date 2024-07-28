Пенсионное удостоверение в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть
В 2022 году команда "Дія", совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), реализовали возможность загрузки электронного пенсионного удостоверения в приложение. Цифровую версию документа можно полноценно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.
О том, как загрузить электронное пенсионное удостоверение в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.
В "Дія" отображаются пенсионные удостоверения, которые выданы:
- по возрасту;
- удостоверением спецгрупп (в связи с инвалидностью, потерей кормильца, выслугой лет и другие);
Электронный документ, который выдается по возрасту, должен автоматически подтянуться по достижении 60 лет. При наличии выслуг или льгот, документ можно получить раньше.
Также стоит добавить и то, что в приложении отображаются документы, которые были выданы с 2014 года: пластиковые удостоверения и удостоверения в виде банковской карты.
При наличии пенсионного удостоверения спецгрупп - документ можно добавить самостоятельно в приложение.
Что делать если не отображается
Причиной этому может быть то, что:
- вашего пенсионного удостоверения нет в реестре;
- существует ошибка в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или в реестре ПФУ.
В последнем случае стоит проверить правильный ли в банке и в реестре Пенсионного фонда.
Что делать, если пенсионное удостоверение выдано до 2014-го
Если же ваше пенсионное было выдано до 2014-го, имеет форму книжечки, или же у вас пластиковый документ, который не подтягивается - стоит обновить его. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, или же сделать это онлайн.
Также стоит добавить и то, что вы можете оформить пенсионное в сервисном центре ПФУ и с помощью электронных сервисов.
Для оформления в электронном виде достаточно авторизоваться в личном кабинете Пенсионного фонда Украины с помощью "Дія.Підпису", квалифицированной электронной подписи или системы BankID. Или же это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд", где необходимо перейти по разделам "Коммуникации в ПФУ", "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Как добавить в "Дія" пенсионное удостоверение не по возрасту
Для этого необходимо пролистать документы до последней карточки. После этого нажмите "Добавить документ", выберите "Пенсионное удостоверение".
"Дія", в свою очередь, отправит запрос в реестры и отобразит электронный документ в приложении, если найдет его.
Инвалидность с детства
Есть две категории:
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с детства.
Обе категории могут получать социальную помощь, но не получать пенсию, в связи с чем они не будут считаться пенсионерами.
Пенсионный фонд Украины оформляет удостоверение только тем лицам, которые являются пенсионерами и получают пенсию.
Другие услуги в "Дія"
Приложение регулярно обновляется и добавляет новые услуги, упрощающие жизнь его пользователям. Как пример:
- в "Дія" можно купить или продать транспортное средство;
- приложение недавно начало подтягивать документы об образовании;
- в "Дія" можно загрузить свидетельство о рождении.
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