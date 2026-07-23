Пенсії зростуть на 20%: хто має право на доплату і як її оформити

Головне: Надбавка становить 20% від прожиткового мінімуму. Її отримують мешканці населених пунктів зі статусом гірських.

Її отримують мешканці населених пунктів зі статусом гірських. Пільга діє у чотирьох областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій.

- Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій. Автоматично надбавку не призначають. Потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та гірським посвідченням.

Потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та гірським посвідченням. З лютого 2026 року коло отримувачів розширили. Тепер на пільгу можуть претендувати не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи.

Тепер на пільгу можуть претендувати не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи. Надбавку можна поєднати з іншими доплатами, наприклад із віковою - тоді загальна сума зростає ще більше.

Хто має право на гірську надбавку

Право на підвищену пенсію мають люди, які проживають або працюють у гірських населених пунктах. Це передбачає закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Такі населені пункти є у чотирьох областях:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій.

Щоб отримати доплату, людина має фактично прожити або пропрацювати в гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль. При цьому вона не повинна тривалий час перебувати за кордоном і сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті.

Скільки додають до пенсії

Розмір надбавки - 20 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, якщо цей показник становить 2 тисячі 361 гривню, доплата складе близько 472 гривень щомісяця.

Суму можна поєднати з іншими виплатами. Якщо пенсіонеру вже виповнилося 80 років і йому призначена вікова надбавка в 570 гривень, разом із гірською доплатою загальна сума підвищення сягне понад тисячі гривень.

Як оформити доплату

На відміну від вікової надбавки, гірську пільгу автоматично не нараховують. Потрібно пройти кілька кроків:

отримати гірське посвідчення в місцевій раді за місцем проживання;

звернутися із заявою до Пенсійного фонду;

дочекатися внутрішньої перевірки на відповідність вимогам.

З лютого 2026 року скористатися пільгою можуть і внутрішньо переміщені особи, які оселилися в гірській місцевості - постанова Кабінету Міністрів №225 розширила коло отримувачів.

У доплаті можуть відмовити, якщо людина вже отримує пенсію в негірському населеному пункті або якщо реєстрація в гірському селі виявиться формальною без фактичного проживання там.