Пенсії зростуть на 20%: хто має право на доплату і як її оформити

Мешканці окремих регіонів України можуть отримувати пенсію на 20% вищу за звичайну. Доплата діє щомісяця, але отримати її автоматично не вийде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
Право на підвищену пенсію мають люди, які проживають або працюють у гірських населених пунктах. Це передбачає закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".
Такі населені пункти є у чотирьох областях:
Щоб отримати доплату, людина має фактично прожити або пропрацювати в гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль. При цьому вона не повинна тривалий час перебувати за кордоном і сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті.
Розмір надбавки - 20 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, якщо цей показник становить 2 тисячі 361 гривню, доплата складе близько 472 гривень щомісяця.
Суму можна поєднати з іншими виплатами. Якщо пенсіонеру вже виповнилося 80 років і йому призначена вікова надбавка в 570 гривень, разом із гірською доплатою загальна сума підвищення сягне понад тисячі гривень.
На відміну від вікової надбавки, гірську пільгу автоматично не нараховують. Потрібно пройти кілька кроків:
З лютого 2026 року скористатися пільгою можуть і внутрішньо переміщені особи, які оселилися в гірській місцевості - постанова Кабінету Міністрів №225 розширила коло отримувачів.
У доплаті можуть відмовити, якщо людина вже отримує пенсію в негірському населеному пункті або якщо реєстрація в гірському селі виявиться формальною без фактичного проживання там.
21 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про права переселенців. Документ гарантує, що для внутрішньо переміщених осіб не можуть діяти окремі вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права.
Тим часом Міжнародний валютний фонд обмежив можливість покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видатки до 2030 року. Під загрозою опинилися виплати в рамках так званої "тисячі Зеленського", хоча планових перерахунків та індексацій ця умова не стосується.