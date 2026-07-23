Пенсии вырастут на 20%: кто имеет право на доплату и как ее оформить

Главное: Прибавка составляет 20% от прожиточного минимума. Ее получают жители населённых пунктов со статусом горных. Льгота действует в четырех областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой. Автоматически прибавку не назначают. Следует лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и горным удостоверением. С февраля 2026 года круг получателей расширили. Теперь на льготу могут претендовать не только местные жители, но и внутренне перемещенные. Прибавку можно совместить с другими доплатами, например с возрастной - тогда общая сумма растет еще больше.

Кто имеет право на горную надбавку

Право на повышенную пенсию имеют люди проживающие или работающие в горных населенных пунктах. Это предусматривает закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Такие населенные пункты есть в четырех областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Львовской;

Черновицкой.

Чтобы получить доплату, человек должен фактически прожить или проработать в горной местности не менее шести месяцев подряд. При этом она не должна долгое время находиться за границей и уплачивать единый социальный взнос в другом населенном пункте.

Сколько прибавляют к пенсии

Размер надбавки - 20 процентов от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. К примеру, если этот показатель составляет 2 тысячи 361 гривну, доплата составит около 472 гривен ежемесячно.

Сумму можно совместить с другими выплатами. Если пенсионеру уже исполнилось 80 лет и ему назначена возрастная надбавка в 570 гривен, то вместе с горной доплатой общая сумма повышения составит более тысячи гривен.

Как оформить доплату

В отличие от возрастной прибавки, горную льготу автоматически не начисляют. Нужно пройти несколько шагов:

получить горное удостоверение в местном совете по месту жительства;

обратиться с заявлением в Пенсионный фонд;

дождаться внутренней проверки на соответствие требованиям.

С февраля 2026 года воспользоваться льготой могут и внутренне перемещенные поселившиеся в горной местности лица - постановление Кабинета Министров №225 расширило круг получателей.

В доплате могут отказать, если человек уже получает пенсию в негорном населенном пункте или если регистрация в селе окажется формальной без фактического проживания там.