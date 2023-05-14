Пенсії для військових: які є види та хто може отримати

Військові пенсії можуть оформити військовослужбовці, службовці Міністерства внутрішніх справ, поліцейські, рятувальники, працівники служби спеціально зв'язку та захисту інформації, податкової, кримінально-виконавчої служби та інші.

Види військових пенсій:

за вислугу років;

по інвалідності;

у разі втрати годувальника.

Умови призначення пенсій

Пенсії за вислугу років

Призначаються після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності вислуги 25 років і більше. Також призначаються при досягненні у момент звільнення 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12,5 років становить служба в силових структурах.

Розмір пенсії залежить від тривалості вислуги: від 50 до 70% заробітної плати.

По інвалідності

Призначаються у разі отримання інвалідності в період проходження військової служби (не залежить від віку та тривалості служби).

Розмір пенсії залежить від групи та причини інвалідності: від 40 до 100% від зарплати.

У разі втрати годувальника

Призначаються непрацездатним членам сім'ї, у разі смерті особи, яка мала право на військову пенсію за законом (також стосується сімей зниклих безвісти військовослужбовців).

Розмір пенсії залежить від причини смерті: від 30 до 70% заробітної плати на одного члена сім'ї.