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Пенсии для военных: какие виды и кто может получить

Фото: Пенсионный фонд напомнил, кто может оформить военные пенсии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам напомнили, какие есть виды военных пенсий, а также кто именно может их получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Военные пенсии могут оформить военнослужащие, служащие Министерства внутренних дел, полицейские, спасатели, работники службы специальной связи и защиты информации, налоговой, уголовно-исполнительной службы и другие.

Виды военных пенсий:

  • за выслугу лет;
  • по инвалидности;
  • в случае потери кормильца.

Условия назначения пенсий

Пенсии за выслугу лет

Назначаются после увольнения со службы независимо от возраста при наличии выслуги 25 лет и старше. Также назначаются при достижении в момент увольнения 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и старше страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в силовых структурах.

Размер пенсии зависит от продолжительности выслуги: от 50 до 70% заработной платы.

По инвалидности

Назначаются при получении инвалидности в период прохождения военной службы (не зависит от возраста и продолжительности службы).

Размер пенсии зависит от группы и от инвалидности: от 40 до 100% от зарплаты.

В случае потери кормильца

Назначаются нетрудоспособным членам семьи, в случае смерти лица, имеющего право на военную пенсию по закону (также касается семей пропавших без вести военнослужащих).

Размер пенсии зависит от причины смерти: от 30 до 70% заработной платы на одного члена семьи.

Напомним, украинцы могут оформить пенсию онлайн на портале Пенсионного фонда.

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