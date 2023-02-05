Як оформити пенсію в Україні онлайн: інструкція

Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії - розроблено покрокове заповнення даних та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно подавати для призначення пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ .

Користувачу, що зареєструвався на Веб-порталі ПФУ за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, діючи за такою інструкцією:

Крок 1 - заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані; адресні дані; дані документів, що посвідчують особу; контактні дані тощо);

Крок 2 - відповісти на питання анкети-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати;

Крок 3 - прикріпити скан-копії документів, наявних у користувача.

В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:

подальшого редагування заяви;

формування друкованого образу заяви та анкети-опитування;

підпису заяви КЕП та її відправки до ПФУ.

За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на Веб-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.