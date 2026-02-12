Пенсії українцям перерахують з 1 березня: на скільки зростуть виплати

Три види пенсій

Нагадаємо, Кабмін працює над реформою, яка передбачає поділ пенсійних виплат на три складові: солідарну, спеціальну (професійну) і накопичувальну.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдинства Денис Улютін, така система має усунути нерівність у виплатах за умови однакового стажу та рівня зарплати.

Солідарна частина: залежить від вкладів у систему. Прогнозується, що для людей із великим стажем (наприклад, учителів із 40 роками роботи) виплати можуть зрости в 1,5-2 рази. Також передбачається базова виплата для тих, хто не має достатнього стажу, який має забезпечувати фактичний прожитковий мінімум.

Професійна (спеціальна) пенсія: спецпенсії за пільговий стаж більше не будуть виплачуватися із загальної солідарної системи до досягнення особою загального пенсійного віку. Для переходу на цю модель знадобиться не менше 13 років.

Накопичувальна частина: буде добровільною. Внески до накопичувального фонду можуть початися з 2027 року як додаток до ЄСВ. Відмова від цієї частини призведе до нижчого рівня загальної пенсії.