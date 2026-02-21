Пенсії в Україні зростуть вже в березні: Улютін назвав ліміти підвищення

Пенсії в Україні для більшості пенсіонерів перерахують вже в березні. За планом, розмір максимального підвищення складе 2 595 гривень.
Про правила березневої індексації пенсій у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.
Головне:
Фото: головне про індексацію пенсій у березні (інфографіка РБК-Україна)
З 1 березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, яка охопить переважну більшість пенсіонерів. Розмір підвищення для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки він розраховується на основі страхового стажу та поточного розміру виплат.
Як пояснює Улютін, встановлено чіткі рамки індексації:
Мінімальне підвищення: навіть за умови невеликого розрахунку надбавка складе не менше 100 гривень.
Максимальне підвищення: сума індексації не може перевищувати 2 595 гривень.
В Україні продовжує діяти багаторівнева система мінімальних виплат. Основні показники після перерахунку:
Для непрацюючих пенсіонерів: мінімальна виплата зросте з 3 038 грн до 3 406 грн.
Максимальна пенсія: залишиться на рівні 25 950 грн.
Важливо: Максимальна пенсія обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Виняток щодо обмежень:
Ліміт у 25 950 грн не поширюється на пенсії захисників України, які були призначені під час російської агресії відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби...".
Хто отримає: Більшість категорій пенсіонерів (автоматичний перерахунок).
Від чого залежить сума: Від індивідуального страхового стажу та розміру поточної пенсії.
Середня пенсія: Точний показник по країні буде визначено за результатами індексації після проведення всіх розрахунків.