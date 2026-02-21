RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пенсии в Украине вырастут уже в марте: Улютин назвал лимиты повышения

Фото: Денис Улютин рассказал об индексации пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Пенсии в Украине для большинства пенсионеров пересчитают уже в марте. По плану, размер максимального повышения составит 2 595 гривен.

О правилах мартовской индексации пенсий в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Читайте также: Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации

Главное:

  • Диапазон индексации: С 1 марта выплаты вырастут минимум на 100 грн, а максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 грн.
  • Новый минимум: Для неработающих пенсионеров минимальная выплата увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн.
  • Максимальный лимит: Верхний предел пенсии остается неизменным - 25 950 грн (десять прожиточных минимумов).
  • Исключение для военных: Ограничение максимальной пенсии не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулируются специальным законом во время агрессии.
  • Кто получит: Повышение коснется подавляющего большинства пенсионеров, но точная сумма зависит от индивидуального стажа и текущей выплаты.
 

Фото: главное об индексации пенсий в марте (инфографика РБК-Украина)

С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая охватит подавляющее большинство пенсионеров. Размер повышения для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку он рассчитывается на основе страхового стажа и текущего размера выплат.

Предельные суммы повышения

Как объясняет Улютин, установлены четкие рамки индексации:

Минимальное повышение: даже при условии небольшого расчета прибавка составит не менее 100 гривен.

Максимальное повышение: сумма индексации не может превышать 2 595 гривен.

Минимальные и максимальные пенсии с 1 марта

В Украине продолжает действовать многоуровневая система минимальных выплат. Основные показатели после перерасчета:

Для неработающих пенсионеров: минимальная выплата вырастет с 3 038 грн до 3 406 грн.

Максимальная пенсия: останется на уровне 25 950 грн.

Важно: Максимальная пенсия ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Исключение по ограничениям:

Лимит в 25 950 грн не распространяется на пенсии защитников Украины, которые были назначены во время российской агрессии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...".

Главное об индексации:

Кто получит: Большинство категорий пенсионеров (автоматический перерасчет).

От чего зависит сумма: От индивидуального страхового стажа и размера текущей пенсии.

Средняя пенсия: Точный показатель по стране будет определен по результатам индексации после проведения всех расчетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиПенсии в Украине