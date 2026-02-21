Пенсии в Украине вырастут уже в марте: Улютин назвал лимиты повышения

Пенсии в Украине для большинства пенсионеров пересчитают уже в марте. По плану, размер максимального повышения составит 2 595 гривен.
О правилах мартовской индексации пенсий в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.
Главное:
Фото: главное об индексации пенсий в марте (инфографика РБК-Украина)
С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая охватит подавляющее большинство пенсионеров. Размер повышения для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку он рассчитывается на основе страхового стажа и текущего размера выплат.
Как объясняет Улютин, установлены четкие рамки индексации:
Минимальное повышение: даже при условии небольшого расчета прибавка составит не менее 100 гривен.
Максимальное повышение: сумма индексации не может превышать 2 595 гривен.
В Украине продолжает действовать многоуровневая система минимальных выплат. Основные показатели после перерасчета:
Для неработающих пенсионеров: минимальная выплата вырастет с 3 038 грн до 3 406 грн.
Максимальная пенсия: останется на уровне 25 950 грн.
Важно: Максимальная пенсия ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Исключение по ограничениям:
Лимит в 25 950 грн не распространяется на пенсии защитников Украины, которые были назначены во время российской агрессии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...".
Кто получит: Большинство категорий пенсионеров (автоматический перерасчет).
От чего зависит сумма: От индивидуального страхового стажа и размера текущей пенсии.
Средняя пенсия: Точный показатель по стране будет определен по результатам индексации после проведения всех расчетов.