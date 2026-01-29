Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року

В Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка дозволить підвищити мінімальні виплати до 6000 гривень для більшості громадян. Для окремих категорій умови нарахування зміняться, а частину спецпенсій поступово скасують.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.
Головне:
Фото: Кабмін готує пенсійну реформу (інфографіка РБК-Україна)
Уряд готує масштабну пенсійну реформу, перший етап якої можуть розпочати вже цього або наступного року, а повний перехід триватиме близько 13 років.
Необхідність змін Улютін пояснює ризиком майбутнього колапсу: демографічна ситуація погіршилась, співвідношення працюючих до пенсіонерів трохи покращилося, але становить 1:1.
Кількість пенсіонерів після 2022 року зменшилась приблизно на 600 тисяч, але це не покращує ситуацію – населення загалом скорочується.
Поточний момент у Мінсоцполітики називають відносно сприятливим для старту реформи: значні відрахування ЄСВ із грошового забезпечення військових тимчасово посилили ресурс Пенсійного фонду.
Улютін пояснює, що ключова зміна – це відновлення страхового принципу: розмір пенсії прямо залежатиме від суми сплачених внесків. Система має розподіляти на пенсії лише ті кошти, що реально надійшли.
Передбачено дві складові:
Модель передбачає, що людина з довгим стажем навіть на середній зарплаті отримуватиме значно вищу пенсію, ніж зараз. За розрахунками Мінсоцу, пенсія умовного вчителя з 40 роками стажу може зрости у 1,5-2 рази.
Фото: з чого складатиметься пенсія в Україні (інфографіка РБК-Україна)
Міністр запевняє, що вже скоро реально встановити фактичний мінімум пенсії в солідарній системі на рівні не нижче 6 тисяч гривень. Це, в свою чергу, зменшить потребу людей у субсидіях і додатковій соцдопомозі.
Також планується обмеження максимальної пенсії в солідарній системі (орієнтир – до 10 прожиткових мінімумів), оскільки база для сплати ЄСВ теж має верхню межу.
Другий етап реформи – поступовий відхід від спецпенсій. Пільги за професіями (ранній вихід, вищі виплати) збережуться, але фінансуватимуться не з солідарної системи, а через професійні механізми, якими можуть стати підвищені внески для відповідних категорій.
Що важливо: люди, які мають значний пільговий стаж, не втратять уже набуті права на спецпенсію, тому перехід розтягнеться на понад десятиліття.
Наступний – третій рівень – це добровільні накопичення з автоматичним підключенням і правом відмови.
Обов’язкову накопичувальну модель у міністерстві вважають ризикованою: в умовах обмеженого фінансового ринку кошти фактично довелось би вкладати в держборг, що створює довгострокові фіскальні ризики, каже Улютін.
Держава, за його задумом, має забезпечити механізми захисту внесків і мінімум збереження їхньої вартості.
Як пояснив міністр, програмою зимової виплати 1000 грн скористались 17,8 млн осіб. Значна частина коштів пішла на комунальні послуги та ліки, що одночасно підтримало домогосподарства і комунальний сектор.
Рішення щодо продовження програми у 2026 році обіцяють ухвалювати пізніше після аналізу її ефективності.
Після 2022 року в Європі перебуває понад 5,8 млн українців. Ключовим фактором можливого повернення міністерство називає безпеку, а не рівень соцвиплат.
Держава розвиває мережу центрів підтримки за кордоном для інформування та збереження зв’язку з людьми.
Україна переживає глибоку демографічну кризу. Соцполітика зміщується від довгих виплат до сильнішої стартової підтримки та стимулювання повернення батьків до роботи.
Серед інструментів – збільшена допомога при народженні дитини, компенсація "пакунка малюка", допологова підтримка та програма "єЯсла" з щомісячною виплатою для працюючих батьків маленьких дітей.
Так, за прогнозом Мінсоцу, при стажі 40 років виплати можуть зрости у 1,5-2 рази.
Ні, набуті права зберігаються, перехід на нову систему триватиме понад 10 років.
Рішення ухвалять після аналізу ефективності програми, наразі нею скористалися майже 18 млн осіб.