Пенсії в Україні зросли більш ніж на 10%: скільки платять у середині 2025 року

Підвищення пенсій

Як заявила перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак, основне підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося. Це була індексація. До кінця року підвищень не планується.

"З нормативної законодавчої точки зору не передбачено її проведення декількох індексацій протягом року", - сказала вона.

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Але стрибок інфляції призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів уже близько року знижуються.

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