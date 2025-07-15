Пенсии в Украине выросли более чем на 10%: сколько платят в середине 2025 года

Повышение пенсий

Как заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Это была индексация. До конца года повышений не планируется.

"С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение нескольких индексаций в течение года", - сказала она.

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Но скачок инфляции привел к тому, что реальные доходы пенсионеров уже около года снижаются.

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