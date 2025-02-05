Пенсії в Україні: скільки коштує місяць стажу в лютому

Як зазначили в ПФУ, мінімальний страховий внесок - сума, яка визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).

Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, має бути сплачено не менше 1 760 гривень (22% х 8 000 гривень, де 8 000 гривень - розмір мінімальної заробітної плати).

Таким чином, один місяць страхового стажу в лютому коштуватиме 1760 гривень.

Мінімальна зарплата

Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати. Тому така сума залишиться до кінця року. Уряд не планує підвищувати цю цифру і в 2026-2027 роках

Однак Національний банк України допускає підвищення мінімальної зарплати. НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

Сплата внесків

Як зазначили в ПФУ, громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал ПФУ, не обов'язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2025 року.

ЄСВ для ФОПів

У 2025 році для ФОПів повернули обов'язкову сплату ЄСВ, яку з весни 2022 року зробили добровільною. Сплата єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду з січня вже не добровільна навіть за відсутності фактичного доходу.

ФОПи повинні будуть платити 1760 гривень щомісяця. Невиконання обов'язку зі сплати ЄСВ каратиметься штрафом у розмірі 20% від суми недоплати і нарахуванням пені в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Також у разі несплати єдиного соціального внеску не нараховуватиметься страховий стаж, що впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.