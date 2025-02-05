Пенсии в Украине: сколько стоит месяц стажа в феврале

Как отметили в ПФУ, минимальный страховой взнос - сумма, которая определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

То есть, чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц должно быть уплачено не менее 1 760 гривен (22% х 8 000 гривен, где 8 000 гривен - размер минимальной заработной платы).

Таким образом, один месяц страхового стажа в феврале будет стоить 1760 гривен.

Минимальная зарплата

Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышения минимальной зарплаты. Поэтому такая сумма останется до конца года. Правительство не планирует повышать эту цифру и в 2026-2027 годах

Однако Национальный банк Украины допускает повышение минимальной зарплаты. НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

Уплата взносов

Как отметили в ПФУ, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через веб-портал ПФУ, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.

ЕСВ для ФОПов

В 2025 году для ФОПо вернули обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 года сделали добровольной. Уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не добровольна даже при отсутствии фактического дохода.

ФОПы должны будут платить 1760 гривен ежемесячно. Невыполнение обязанности по уплате ЕСВ будет караться штрафом в размере 20% от суммы недоплаты и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Также при неуплате единого социального взноса не будет начисляться страховой стаж, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.