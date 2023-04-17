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Пенсії для родичів загиблих військових: хто може отримати

Фото: сімей загиблих українських військових можуть отримати пенсії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рідні українських військових мають право на отримання пенсії у разі загибелі чи смерті годувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" право на отримання пенсії мають батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.

Розміри пенсій за військовослужбовців, які загинули при виконанні:

  • батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) 70% заробітної плати загиблого годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї;
  • іншому непрацездатному члену сім’ї (дитині) - у розмірі 70%, двом та більше непрацездатним членам сім’ї (дітям) - по 50%.

Також дана категорія має право на отримання пенсії, якщо вони є особами з інвалідністю або мають право на:

  • пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону № 1058;
  • дострокову пенсію за віком;
  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону.

У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсії мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.

Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як отримати довідку про перебування військового в полоні.

Раніше ми розповідали, як отримати грошову допомогу родичам військовополонених.

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