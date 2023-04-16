Пенсии для родственников погибших военных: кто может получить

Родные украинских военных имеют право на получение пенсии при гибели или смерти кормильца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" право на получение пенсии имеют родители и супруга/супруг, погибший при исполнении служебных обязанностей.
Размеры пенсий за военнослужащих, погибших при исполнении:
Также данная категория имеет право на получение пенсии, если они являются лицами с инвалидностью или имеют право на:
В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсии имеют родители и жена (супруг) кормильца.
Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.
Напомним, ранее украинцам объяснили, как получить справку о нахождении военного в плену.
Раньше мы рассказывали, как получить денежную помощь родственникам военнопленных.
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