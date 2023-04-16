Пенсии для родственников погибших военных: кто может получить

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" право на получение пенсии имеют родители и супруга/супруг, погибший при исполнении служебных обязанностей.

Размеры пенсий за военнослужащих, погибших при исполнении:

родителям (родителю), жене (мужу) 70% заработной платы погибшего кормильца, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;

другому нетрудоспособному члену семьи (ребенку) - в размере 70%, двум и более нетрудоспособным членам семьи (детям) - по 50%.

Также данная категория имеет право на получение пенсии, если они являются лицами с инвалидностью или имеют право на:

пенсию независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 Закона №1058;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста согласно закону.

В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсии имеют родители и жена (супруг) кормильца.

Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как получить справку о нахождении военного в плену.

Раньше мы рассказывали, как получить денежную помощь родственникам военнопленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.