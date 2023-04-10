ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як отримати довідку про перебування військового в полоні: пояснення омбудсмена

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 квітня 2023 10:26
Як отримати довідку про перебування військового в полоні: пояснення омбудсмена Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

  • Міноборони;
  • іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;
  • правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу ЗСУ;
  • іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

  • військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)
  • військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;
  • період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.

Раніше ми пояснювали, як отримати грошову допомогу родичам військовополонених.

Також нагадаємо, переселенці та звільнені з полону українці можуть безкоштовно здобути другу освіту та отримати робітничу професію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені