ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пенсії для родичів загиблих військових: хто може отримати

Новость на русском →
Україна , Понеділок 17 квітня 2023 03:18
Пенсії для родичів загиблих військових: хто може отримати Фото: сімей загиблих українських військових можуть отримати пенсії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рідні українських військових мають право на отримання пенсії у разі загибелі чи смерті годувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" право на отримання пенсії мають батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків.

    Розміри пенсій за військовослужбовців, які загинули при виконанні:

    • батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) 70% заробітної плати загиблого годувальника, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї;
    • іншому непрацездатному члену сім’ї (дитині) - у розмірі 70%, двом та більше непрацездатним членам сім’ї (дітям) - по 50%.

    Також дана категорія має право на отримання пенсії, якщо вони є особами з інвалідністю або мають право на:

    • пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону № 1058;
    • дострокову пенсію за віком;
    • пенсію за віком на пільгових умовах;
    • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону.

    У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсії мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.

    Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї.

    Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як отримати довідку про перебування військового в полоні.

    Раніше ми розповідали, як отримати грошову допомогу родичам військовополонених.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Пенсії Війна в Україні Війна Росії проти України
    NEWS
    РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті
    РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті
    DAILY
    Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
    Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні