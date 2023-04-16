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Пенсии для родственников погибших военных: кто может получить

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 02:14
Пенсии для родственников погибших военных: кто может получить Фото: семьи погибших украинских военных могут получить пенсии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Родные украинских военных имеют право на получение пенсии при гибели или смерти кормильца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" право на получение пенсии имеют родители и супруга/супруг, погибший при исполнении служебных обязанностей.

    Размеры пенсий за военнослужащих, погибших при исполнении:

    • родителям (родителю), жене (мужу) 70% заработной платы погибшего кормильца, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;
    • другому нетрудоспособному члену семьи (ребенку) - в размере 70%, двум и более нетрудоспособным членам семьи (детям) - по 50%.

    Также данная категория имеет право на получение пенсии, если они являются лицами с инвалидностью или имеют право на:

    • пенсию независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 Закона №1058;
    • досрочную пенсию по возрасту;
    • пенсию по возрасту на льготных условиях;
    • пенсию с уменьшением пенсионного возраста согласно закону.

    В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсии имеют родители и жена (супруг) кормильца.

    Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

    Напомним, ранее украинцам объяснили, как получить справку о нахождении военного в плену.

    Раньше мы рассказывали, как получить денежную помощь родственникам военнопленных.

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