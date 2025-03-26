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Пенсії прокурорам поки не знизять: Рада провалила законопроєкт

Ілюстративне фото: прокурорам не планують знижувати пенсії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Він не набрав необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк розповів, що законопроєкт №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури" підтримали в першому читанні 223 нардепи з мінімально необхідних 226.

Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.

Зміст законопроєкту

Варто зауважити, що законопроєктом №12278 пропонується запровадити виплату пенсій за вислугу років для прокурорів лише після їхнього звільнення з органів прокуратури.

Станом на зараз в Україні прокурори мають право на пенсію за вислугу років, продовжуючи працювати в органах прокуратури.

До слова, тільки в січні спеціальні пенсії прокурорів і чиновників обмежили коефіцієнтами.

При цьому нещодавно стало відомо, що Мінсоцполітики готує масштабну реформу пенсійної системи, згідно з якою більшість українців може отримати збільшені виплати.

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