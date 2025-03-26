Пенсии прокурорам пока не снизят: Рада провалила законопроект

Содержание законопроекта

Стоит заметить, что законопроектом №12278 предлагается ввести выплату пенсий за выслугу лет для прокуроров только после их увольнения из органов прокуратуры.

По состоянию на сейчас в Украине прокуроры имеют право на пенсию за выслугу лет, продолжая работать в органах прокуратуры.

К слову, только в январе специальные пенсии прокуроров и чиновников ограничили коэффициентами.

При этом недавно стало известно, что Минсоцполитики готовит масштабную реформу пенсионной системы, согласно которой большинство украинцев может получить увеличенные выплаты.

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