Пенсії по-новому: кого зачеплять зміни з серпня та як зарахують стаж

З 2 серпня в Україні змінюються правила призначення пенсій. Спростять збір документів, а частину періодів роботи зарахують до стажу навіть без сплати внесків роботодавцем.
РБК-Україна розповідає про усі зміни у пенсійному законодавстві, що стають чинними з 1 серпня.
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З 2 серпня 2026 року набирає чинності Закон №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".
У Федерації профспілок України назвали зміни позитивними, хоча зазначили, що вони не вирішують усіх проблем із підтвердженням страхового стажу.
Основні нововведення:
Періоди роботи, за які не сплачено внески, зарахують до страхового стажу за двох умов. Роботодавець має заборгованість зі сплати єдиного внеску. Але при цьому він подав звітність, яка підтверджує нарахування зарплати та внесків у сумі не менше мінімального страхового внеску.
Такі періоди врахують для визначення права на пенсію. Водночас на розмір пенсійних виплат вони можуть не вплинути повністю.
Вимоги до тривалості страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років щороку зростають. У 2026 році потрібно 33 роки стажу, у 2027-му - 34 роки, а з 2028 року - вже 35 років.
Людині виповнюється 60 років у 2026 році, і вона має 32 роки страхового стажу. Але є ще два роки роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний внесок, хоча подавав звітність про нарахування зарплати.
Згідно з новим законом ці два роки зарахують до стажу для визначення права на пенсію. Разом із наявними 32 роками вийде 34 роки, і людина зможе оформити пенсію за віком. Під час призначення пенсії ці періоди можуть не бути враховані при визначенні її розміру, хоча дадуть право на вихід на пенсію за віком.
Якщо для призначення чи перерахунку пенсії бракує документів, працівники ПФУ мають сприяти їх отриманню.
У разі відмови через недостатній страховий стаж людині зобов'язані пояснити, як його підтвердити. Зокрема, це можна зробити через суд.
Якщо трудової книжки немає або в ній відсутні потрібні записи, стаж можна підтвердити:
Масового перерахунку пенсій у серпні не заплановано, оскільки індексація відбулася у березні.
Водночас окремі категорії пенсіонерів отримають:
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Раніше повідомлялося про доплату до пенсій у розмірі 570 гривень. Ця виплата призначається окремим категоріям пенсіонерів і не пов'язана зі змінами у страховому стажі.
Нагадаємо, раніше також пояснювалося, хто і як може підтвердити трудовий стаж. Тоді розповідали, які документи можна використати за відсутності трудової книжки