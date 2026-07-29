Пенсії по-новому: кого зачеплять зміни з серпня та як зарахують стаж

Головне Новий закон : з 2 серпня спрощують підтвердження страхового стажу для пенсії.

: з 2 серпня спрощують підтвердження страхового стажу для пенсії. Без сплати внесків : періоди роботи зарахують за наявності звітності роботодавця.

: періоди роботи зарахують за наявності звітності роботодавця. Документи : Пенсійний фонд сам отримає дані з реєстрів, без зайвих довідок.

: Пенсійний фонд сам отримає дані з реєстрів, без зайвих довідок. Виплати: масового підвищення пенсій не буде, лише окремі доплати.

Що зміниться з 2 серпня

З 2 серпня 2026 року набирає чинності Закон №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

У Федерації профспілок України назвали зміни позитивними, хоча зазначили, що вони не вирішують усіх проблем із підтвердженням страхового стажу.

Основні нововведення:

Пенсійний фонд більше не вимагатиме документи, які вже є в державних реєстрах.

До стажу зарахують окремі періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплатив єдиний внесок.

ПФУ зобов'язаний допомагати людям збирати потрібні документи для оформлення пенсії.

Стаж без сплати внесків: кому зарахують

Періоди роботи, за які не сплачено внески, зарахують до страхового стажу за двох умов. Роботодавець має заборгованість зі сплати єдиного внеску. Але при цьому він подав звітність, яка підтверджує нарахування зарплати та внесків у сумі не менше мінімального страхового внеску.

Такі періоди врахують для визначення права на пенсію. Водночас на розмір пенсійних виплат вони можуть не вплинути повністю.

Вимоги до тривалості страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років щороку зростають. У 2026 році потрібно 33 роки стажу, у 2027-му - 34 роки, а з 2028 року - вже 35 років.

Приклад із життя

Людині виповнюється 60 років у 2026 році, і вона має 32 роки страхового стажу. Але є ще два роки роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний внесок, хоча подавав звітність про нарахування зарплати.

Згідно з новим законом ці два роки зарахують до стажу для визначення права на пенсію. Разом із наявними 32 роками вийде 34 роки, і людина зможе оформити пенсію за віком. Під час призначення пенсії ці періоди можуть не бути враховані при визначенні її розміру, хоча дадуть право на вихід на пенсію за віком.

Пенсійний фонд допоможе з документами

Якщо для призначення чи перерахунку пенсії бракує документів, працівники ПФУ мають сприяти їх отриманню.

У разі відмови через недостатній страховий стаж людині зобов'язані пояснити, як його підтвердити. Зокрема, це можна зробити через суд.

Якщо трудової книжки немає або в ній відсутні потрібні записи, стаж можна підтвердити:

даними з реєстру застрахованих осіб;

довідками, виписками з наказів, відомостями про виплату зарплати;

документами про банківські перекази зарплати;

показаннями не менше двох свідків, які знали заявника по спільній роботі;

рішенням суду про встановлення періоду трудових відносин.

Підвищення пенсій у серпні не буде

Масового перерахунку пенсій у серпні не заплановано, оскільки індексація відбулася у березні.

Водночас окремі категорії пенсіонерів отримають:

вікові доплати у розмірі 300, 456 або 570 гривень;

індивідуальні перерахунки пенсії;

разову грошову допомогу до Дня Незалежності для визначених законом категорій.

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